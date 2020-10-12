لندن 25 صفر 1442 هـ الموافق 12 أكتوبر 2020 م واسأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم عن تدشين نظام إغلاق من ثلاثة مراحل لمواجهة ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في إنجلترا.وأوضح جونسون في كلمة أمام مجلس العموم البريطاني أن النظام الجديد يشمل ثلاثة مستويات تنبيه محلية - "متوسطة" و "عالية" و "عالية جدًا" - سيتم تطبيقها في جميع أنحاء إنجلترا اعتمادًا على معدلات الإصابة المحلية.وأشار رئيس الوزراء إلى أن تطبيق حالة الإغلاق التام على الصعيد القومي مرة أخرى لا يمثل الإجراء الصحيح، ولكن على الرغم من ذلك يجب إتخاذ التدابير المناسبة لمنع وقوع مزيدا من الخسائر في الأرواح وقطع الطريق أمام إنتشار المرض.مما يذكر إن أجزاء واسعة من إنجلترا تخضع لحالات إغلاق جزئي من الدرجة الثانية ضمن النظام الجديد، كما يتوقع أن تفرض إجراءات مشابهة في مناطق أخرى خلال الأيام القادمة.// انتهى //18:31ت م0181