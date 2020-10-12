إسلام آباد 25 صفر 1442 هـ الموافق 12 أكتوبر 2020 م واسأعلنت الشرطة الباكستانية اليوم اعتقال شخصين من العناصر الإرهابية خلال عمليتين نفذتها في مدينة كراتشي الجنوبية.وأوضح بيان صادر عن الشرطة في كراتشي أن قسم مكافحة الإرهاب اعتقل المدعو "منهاج الدين" خلال عملية نفذتها وحدة مكافحة الإرهاب في حي "كورنغي"، حيث كان المذكور مطلوباً لدى أجهزة الأمن لتورطه في تنفيذ العديد من الأعمال الإرهابية، مشيراً إلى أنه من عناصر "حركة طالبان باكستان" المحظورة.وأضاف أن "منهاج الدين" يعد خبير في صناعة المتفجرات والدوائر الكهربائية الخاصة بتفجير العبوات الناسفة، وكان يحاول الهروب من باكستان.من جهة أخرى، أوضح البيان أن وحدة مكافحة الإرهاب تمكنت من اعتقال المدعو "لال بادشاه"، وهو أحد أهم عناصر حزب "الحركة القومية المتحدة ـ جناح لندن" المحظور، وكان مطلوباً لدى أجهزة الأمن لتورطه في تنفيذ العديد من عمليات التصفية اشتملت على اغتيال سياسيين مناهضين في كراتشي خلال عام 2010م.// انتهى //18:34ت م0185