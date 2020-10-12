سياسي / وزير الخارجية البحريني يستقبل المدير التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في الشرق الأوسط
الاثنين 1442/2/25 هـ الموافق 2020/10/12 م واس
المنامة 25 صفر 1442 هـ الموافق 12 أكتوبر 2020 م واس
التقى وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم ، المدير التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في الشرق الأوسط السير توم بيكيت .
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التنسيق المشترك بين وزارة الخارجية البحرينية والمعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في الشرق الأوسط، بما في ذلك التعاون القائم بين الجهتين في تنظيم مؤتمر حوار المنامة الذي يهدف إلى بحث مختلف القضايا الإقليمية والدولية المعاصرة .
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