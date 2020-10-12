المنامة 25 صفر 1442 هـ الموافق 12 أكتوبر 2020 م واسالتقى وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم ، المدير التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في الشرق الأوسط السير توم بيكيت .وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التنسيق المشترك بين وزارة الخارجية البحرينية والمعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في الشرق الأوسط، بما في ذلك التعاون القائم بين الجهتين في تنظيم مؤتمر حوار المنامة الذي يهدف إلى بحث مختلف القضايا الإقليمية والدولية المعاصرة .// انتهى //18:35ت م0186