القاهرة 25 صفر 1442 هـ الموافق 12 أكتوبر 2020 م واسفاز فريق المصري البورسعيدي على مضيفه الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم، باستاد "برج العرب" في الإسكندرية، والمؤجلة من الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المصري إلى 42 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب فرق الدوري، بينما بقي رصيد الاتحاد عند 39 نقطة في المركز العاشر.وفي مباراة أخرى مؤجلة من الأسبوع الـ 18، فاز فريق الإنتاج الحربي على مضيفه نادي مصر بثلاثة أهداف دون مقابل، ليرتفع رصيد الإنتاج الحربي إلى 40 نقطة يحتل بها المركز التاسع، ويبقى رصيد نادي مصر عند 21 نقطة في المركز السابع عشر.// انتهى //18:44ت م0188