سياسي / الطيران الحربي الإسرائيلي ينتهك الأجواء اللبنانية بشكل مكثف
الاثنين 1442/2/25 هـ الموافق 2020/10/12 م واس
بيروت 25 صفر 1442 هـ الموافق 12 أكتوبر 2020 م واس
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية اليوم عن تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض في أجواء مناطق حاصبيا، والعرقوب، وجبل الشيخ، ومزارع شبعا والجولان المحتل، ليتحوّل إلى علو متوسط في أجواء منطقة جزين، ثم عاد ليكون منخفضاً، مع تنفيذ غارات وهمية مُرعبة في أجواء مناطق النبطية، وإقليم التفاح، ومرجعيون.
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