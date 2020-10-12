بيروت 25 صفر 1442 هـ الموافق 12 أكتوبر 2020 م واسأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية اليوم عن تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض في أجواء مناطق حاصبيا، والعرقوب، وجبل الشيخ، ومزارع شبعا والجولان المحتل، ليتحوّل إلى علو متوسط في أجواء منطقة جزين، ثم عاد ليكون منخفضاً، مع تنفيذ غارات وهمية مُرعبة في أجواء مناطق النبطية، وإقليم التفاح، ومرجعيون.// انتهى //18:44ت م0189