عمّان 25 صفر 1442 هـ الموافق 12 أكتوبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1147 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 26073 إصابة.وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي : إن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 5 أردنيين قادمين من الخارج، و 1142 حالة محلية، مشيرة إلى تسجيل 118 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 6224 حالة، كما سُجلت 16 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 207 حالات.// انتهى //18:50ت م0191