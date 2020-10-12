عام / الأردن تسجل 16 وفاة و1147 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الاثنين 1442/2/25 هـ الموافق 2020/10/12 م واس
عمّان 25 صفر 1442 هـ الموافق 12 أكتوبر 2020 م واس
أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1147 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 26073 إصابة.
وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي : إن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 5 أردنيين قادمين من الخارج، و 1142 حالة محلية، مشيرة إلى تسجيل 118 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 6224 حالة، كما سُجلت 16 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 207 حالات.
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