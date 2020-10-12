تبوك 25 صفر 1442 هـ الموافق 12 أكتوبر 2020 م واسأودعت اليوم، إدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك مخصصات الميزانية التشغيلية، لمدارس المنطقة.وأوضح مدير الشؤون المالية بتعليم تبوك عبدالله بن ظاهر البلوي، أن هذه المخصصات تشمل بندي المستلزمات التعليمية والرياضة (النشاط) وذلك لجميع مدارس المنطقة، بمبلغ ( 2،484،665) مليونين وأربع مئة وأربعة وثمانين ألف وست مئة وخمسة وستين ريال.// انتهى //18:58ت م0194