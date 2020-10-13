القاهرة 26 صفر 1442 هـ الموافق 13 أكتوبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 132 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا في البلاد، بالإضافة إلى 10 حالات وفاة، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم، بأن 55 متعافيًا من فيروس كورونا خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 97743 حالة.وأشار مجاهد إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" في مصر حتى اليوم هو 104648 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 6062 حالة وفاة.// انتهى //01:21ت م0248