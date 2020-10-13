الرياض 25 صفر 1442 هـ الموافق 12 أكتوبر 2020 م واسالتقى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم، المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفث للوقوف على مستجدات ومساعي السلام.وقالت وكالة الأنباء اليمنية //سبأ// أن الرئيس اليمني جدد خلال اللقاء موقف بلاده الدائم نحو السلام.. لافتاً الى جملة التنازلات التي قدمتها الحكومة اليمنية في سبيل ذلك.وأكد الرئيس هادي على دعمه الدائم لجهود الامم المتحدة لإرساء السلام في اليمن وفقا للمرجعيات وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 2216 .وقال نتطلع الى عمل ملموس على الارض بعيدا عن العمل الإعلامي الذي يخلط الاوراق دون تحقيق نتائج ملموسه وتخلق الاحباط لدى الشارع اليمني وكذلك الحال فيما يتعلق بملف تبادل الاسرى.من جهته ثمّن المبعوث الأممي مارتن غريفث جهود الرئيس اليمني الدائمة نحو السلام ودعمه اللامحدود في الدفع الى الامام وإنجاح كل المساعي والمشاورات الهادفة الى تحقيق السلام ومنها ملفات إطلاق وتبادل الاسرى بالتنسيق مع الصليب الأحمر.وقال المجتمع الدولي يراقب عن كثب الوضع في اليمن بصورة عامة ويثمن جهود فخامة الرئيس هادي في هذا الإطار.. مؤكدا بذل مساعيه ومواصلة جهوده لما من شأنه تحقيق السلام الذي يستحقه الشعب اليمني.// انتهى //02:50ت م0250