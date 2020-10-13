الرياض 25 صفر 1442 هـ الموافق 12 أكتوبر 2020 م واسالتقى نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم السفير الفرنسي لدى اليمن كريستيان تيستو، لتوديعه بمناسبة انتهاء فترة عمله.وأفادت وكالة الأنباء اليمنية //سبأ// أن نائب الرئيس اليمني ناقش خلال اللقاء أوجه التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.ونوه الفريق علي محسن إلى الوضع الإنساني الصعب الذي تسببت به المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيًا وما آلت إليه الأوضاع بفعل انقلابها على الدولة وسيطرتها على المؤسسات العامة واستمرارها في رفض جميع خيارات السلام وارتكابها لجميع الانتهاكات بحق الشعب اليمني.وتطرق إلى سير تنفيذ اتفاق الرياض وآلية تسريعه وجهود المملكة العربية السعودية في لملمة صف اليمنيين ومواجهة التحديات المختلفة.من جهته أكد السفير الفرنسي على استمرار بلاده في دعم الشرعية ودعم جهود السلام وإرساء الأمن والاستقرار، معبراً عن تقديره لاهتمام الشرعية وتسهيلاتها المختلفة لأداء مهامه أثناء فترة عمله.// انتهى //02:50ت م0251