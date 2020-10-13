الرياض 25 صفر 1442 هـ الموافق 12 أكتوبر 2020 م واسالتقى رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني ومعه نائب رئيس البرلمان المهندس محسن باصرة سفير الاتحاد الاوروبي لدى اليمن هانس جروندبرج.وذكرت وكالة الأنباء اليمنية //سبأ// أن اللقاء استعرض عدداً من المواضيع المتصلة بتطورات الأوضاع المحلية في اليمن والترتيبات الخاصة لتنفيذ اتفاق الرياض والخروقات الحوثية لاتفاق ستوكهولم التي تمارسها ميليشيا الحوثي الإرهابية في منطقة الدريهمي بمحافظة الحديدة اليمنية ومناطق أخرى والقتال الدائر في منطقة الجوف وبقية المناطق.وأكد رئيس البرلمان اليمني أن الانقلابيين الحوثيين يعملون بكل الوسائل لتدمير خيارات السلام والمبادرات التي يقوم بها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفث، داعياً دول الاتحاد الأوروبي إلى تبني مواقف واضحة وصارمة إزاء الممارسات الحوثية, والضغط لإنهاء أزمة خزان صافر قبل وقوع الكارثة الوشيكة.من جهته أكد سفير الاتحاد الأوروبي أن دول الاتحاد الأوروبي تعمل في إطار المجتمع الدولي لدعم جهود مارتن جريفث وخيارات السلام المطروحة لإنهاء معاناة اليمنيين والحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره.// انتهى //02:51ت م0252