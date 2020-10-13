الرياض 25 صفر 1442 هـ الموافق 12 أكتوبر 2020 م واسأكد وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي أن تشكيل الحكومة الجديدة سيشكل دفعة قوية لعملية السلام وتوحيد الجهود للتصدي للمشروع الحوثي في اليمن.وأفادت وكالة الأنباء اليمنية //سبأ// أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الخارجية اليمني اليوم مع السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون لمناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية وعملية السلام والية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.وشدد الوزير الحضرمي في اللقاء على أهمية الالتزام التام والمزمن بآلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.. لافتا الى أن الحكومة التزمت بما عليها وفقا للالية وأن على المجلس الانتقالي احترام التزاماته والاسراع في تنفيذ ما عليه بما في ذلك اخراج قواته من العاصمة المؤقتة عدن.واستنكر الحضرمي استمرار مليشيات الحوثي الانقلابية عرقلة وصول الفريق الاممي لخزان النفط صافر من اجل تفادي حدوث كارثة بيئية حتمية.. مشيراً الى ان على المجتمع الدولي ومجلس الامن وضع حد لهذه العرقلة اللااخلاقية من قبل مليشيا الحوثي قبل فوات الأوان.وجدد الوزير التركيز على الأهمية التي تحظى بها محافظة ارخبيل سقطرى لدى جميع اليمنيين وضرورة الإسراع بإعادة تطبيع الأوضاع فيها بما يكفل عودة جميع مؤسسات الدولة لممارسة مهامها خدمة للمواطنين.من جهته جدد السفير البريطاني دعم بلاده للحكومة الشرعية اليمنية ولجهود المبعوث الأممي، لاسيما فيما يتصل بمشروع الاعلان المشترك.. معرباً عن تطلع بلاده الى ان يتم التوصل الى حل سلمي للازمة اليمنية وان يسود الامن والاستقرار كافة ربوع اليمن.// انتهى //02:51ت م0254