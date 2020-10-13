الرياض 25 صفر 1442 هـ الموافق 12 أكتوبر 2020 م واساستهجن وزير الإعلام اليمني معمر الارياني تورط قيادات في المؤتمر الشعبي العام في العاصمة المختطفة ‎صنعاء بعمليات بيع واسعة لأصول المؤتمر "عقارات، أراضي" في صفقات مشبوهة تفوح منها رائحة الفساد السياسي والمالي.وعبّر وزير الاعلام اليمني في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن اسفه الشديد لتورط هذه القيادات في تلك العمليات وهي من بررت انحيازها لمليشيا الحوثي والمشروع الايراني بحجة "الحفاظ على المؤتمر"‏.وأوضح الوزير الارياني ان تصرف عدد من قيادات المؤتمر بأصول التنظيم بإملاء وضغط من مليشيا الحوثي الانقلابية وبثمن بخس، يندرج ضمن مساعي المليشيا المعلنة لتفكيك المؤتمر ونهب ممتلكاته ومقدراته ليسهل عليها التهام قواعده وقاعدته الشعبية وتوظيفها في خدمة مخططها الانقلابي في اليمن والمشروع التخريبي الايراني في المنطقة‏.وأكد ان تلك القيادات تتحمل المسئولية التنظيمية والجنائية والتاريخية والأخلاقية أمام الشعب وقواعد حزب المؤتمر، وأن ما يصدر عنها من أعمال بيع غير قانوني ولا ملزم للمؤتمر كونها لا تتمتع بالصفة التنظيمية والقانونية التي تخولها التصرف بمقدرات المؤتمر.// انتهى //02:51ت م0255