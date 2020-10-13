الرياض 25 صفر 1442 هـ الموافق 12 أكتوبر 2020 م واسناقش وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي اليوم، مع ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر خضر أول عمر، عددا من القضايا بما فيها الاجراءات اللوجستية لإتمام عملية تبادل الأسرى والمعتقلين وفقاً لما تم الاتفاق عليه مؤخراً في مونترو بسويسرا.ونقلت وكالة الأنباء اليمنية //سبأ// تأكيد الوزير الحضرمي حرص حكومة بلاده على الالتزام بمقتضيات الاتفاق ومبدأ الكل مقابل الكل الذي اعتمده اتفاق ستوكهولم بشأن الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسراً بمن فيهم الأربعة المشمولين في قرارات مجلس الأمن، لما لهذا الموضوع من أهمية إنسانية بحتة.من جهته أكد مسؤول الصليب الأحمر حرص المنظمة على التنسيق الكامل لضمان انجاح عملية تبادل الاسرى وفقا للاتفاق .. مشيدا بالتسهيلات المقدمة من الحكومة اليمنية والتنسيق والتعاون من قبل السلطات المحلية في عدن ومأرب وسيئون.// انتهى //02:52ت م0257