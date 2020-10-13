لندن 26 صفر 1442 هـ الموافق 13 أكتوبر 2020 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بإعلان رئيس الوزراء بوريس جونسون عن افتتاح نظام إغلاق من ثلاثة مراحل لمواجهة ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في إنجلترا.وأوضحت أن النظام الجديد يشمل ثلاثة مستويات تنبيه "متوسطة" و "عالية" و "عالية جدًا" سيتم تطبيقها في نطاق جغرافي محدد اعتمادًا على معدلات الإصابة هناك.وفي الشأن العربي، نقلت صحف لندن تحذير مسؤول أممي بارز من تأثيرات أزمة كرونا على الفلسطينيين في قطاع غزة واللاجئين منهم في سوريا ولبنان والأردن، مشيرًا إلى ضرورة الإسراع في تقديم مساعدات غذائية عاجلة لهم لمعالجة النقص الحاد في الغذاء الذي أفرزته الأزمة.وتناولت على صعيد منفصل الأوضاع الاقتصادية الحرجة التي تعيشها لبنان، مشيرة إلى أن عقود من عدم الاستقرار والحروب وانتشار الفساد إضافة إلى انفجار مرفأ بيروت الأخير جعلت البلاد على حافة الإنهيار.// انتهى //12:54ت م0067