عام / محافظ ضمد يستعرض برامج وأنشطة جمعية تحفيظ القرآن بالمحافظة
الثلاثاء 1442/2/26 هـ الموافق 2020/10/13 م واس
ضمد 25 صفر 1442 هـ الموافق 12 أكتوبر 2020 م واس
استعرض محافظ ضمد سمير بن مسفر الغامدي بمكتبه بالمحافظة اليوم ، أبرز نشاطات وبرامج جمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية بالمحافظة وجهودها في خدمة كتاب اللَّه الكريم .
وقدم رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد بن عمر المروعي ، عرضًا لبرامج الجمعية التي تضم 18 حلقة تحفيظ للبنين و377 حلقة للبنات ، ويدرس بها 118 طالبًا و 5896 طالبة ، فضلًا عن تنفيذ العديد من المشروعات الخيرية والوقفية ، التي تهدف من خلالها الجمعية لنشر كتاب اللـــَّه الكريم وتحفيز الناشئة لحفظه والعمل بأحكامه.
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