ضمد 25 صفر 1442 هـ الموافق 12 أكتوبر 2020 م واساستعرض محافظ ضمد سمير بن مسفر الغامدي بمكتبه بالمحافظة اليوم ، أبرز نشاطات وبرامج جمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية بالمحافظة وجهودها في خدمة كتاب اللَّه الكريم .وقدم رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد بن عمر المروعي ، عرضًا لبرامج الجمعية التي تضم 18 حلقة تحفيظ للبنين و377 حلقة للبنات ، ويدرس بها 118 طالبًا و 5896 طالبة ، فضلًا عن تنفيذ العديد من المشروعات الخيرية والوقفية ، التي تهدف من خلالها الجمعية لنشر كتاب اللـــَّه الكريم وتحفيز الناشئة لحفظه والعمل بأحكامه.// انتهى //12:56ت م0068