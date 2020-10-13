طرابلس 26 صفر 1442 هـ الموافق 13 أكتوبر 2020 م واسبحث وزير الدفاع بحكومة الوفاق الليبية صلاح الدين النمروش، عبر اتصال مرئي مع رئيس قطاع إصلاح الأمن في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، سليم رعد وفريق تابع للبعثة الأممية، مستجدات الأوضاع الراهنة.من جانبه قدم رعد إحاطة حول دور البعثة في ليبيا والأعمال التي قامت بالإشراف عليها ومتابعتها والتي كان من أهمها برامج التدريب والدعم في عمليات نزع الألغام ومخلفات الحروب، مؤكدًا أن البعثة تعمل على التنسيق الدائم بين الشركاء المحليين والدوليين وأسهمت في صياغة المعايير الوطنية فيما يتعلق بالألغام.بدوره أثنى النمروش على دور البعثة في نزع وإزالة الألغام ومخلفات الحروب لما لها من تأثيرات سلبية كبيرة على المدنيين خاصة في جنوب طرابلس.وتطرق النمروش إلى دمج وحل التشكيلات المسلحة حيث أكد أنه يعمل على دمج وحل التشكيلات المسلحة وآليات انضوائها تحت مظلة الدفاع أو الداخلية.// انتهى //12:56ت م0069