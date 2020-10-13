الشيحية 26 صفر 1442 هـ الموافق 13 أكتوبر 2020 م واستشارك أكثر من 75 مزرعة بمهرجان رمان القصيم الرابع بمركز الشيحية الذي انطلق أمس، بتنظيم من بلدية محافظة البكيرية .ويهدف المهرجان الذي يقام بالتعاون مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة والجمعية التعاونية الزراعية في حديقة الشيحية العامة ولمدة ستة أيام, إلى عرض منتجات الرمان ، وتشجيع المزارعين من خلال التثقيف وإيجاد نقاط بيع .ويتضمن المهرجان إقامة العديد من الفعاليات بمشاركة العديد من الجهات الحكومية .// انتهى //13:04ت م0074