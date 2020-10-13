عام / انطلاق مهرجان رمان القصيم الرابع بمشاركة أكثر من 75 مزرعة
الثلاثاء 1442/2/26 هـ الموافق 2020/10/13 م واس
الشيحية 26 صفر 1442 هـ الموافق 13 أكتوبر 2020 م واس
تشارك أكثر من 75 مزرعة بمهرجان رمان القصيم الرابع بمركز الشيحية الذي انطلق أمس، بتنظيم من بلدية محافظة البكيرية .
ويهدف المهرجان الذي يقام بالتعاون مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة والجمعية التعاونية الزراعية في حديقة الشيحية العامة ولمدة ستة أيام, إلى عرض منتجات الرمان ، وتشجيع المزارعين من خلال التثقيف وإيجاد نقاط بيع .
ويتضمن المهرجان إقامة العديد من الفعاليات بمشاركة العديد من الجهات الحكومية .
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13:04ت م
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