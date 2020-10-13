تبوك 26 صفر 1442 هـ الموافق 13 أكتوبر 2020 م واسيرأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة, اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسية غداً بمكتب سموه بالإمارة.ويناقش سموه خلال الاجتماع جدول الأعمال الذي يشمل عددًا من الموضوعات، منها الاطلاع على تقارير اللجان الميدانية التي ترفع تقاريرها بصفة دورية, إذ ترصد من خلالها سير العمل في المشروعات الوقائية والاحترازية التي تنفذها العديد من الجهات في هذا الإطار, كما سيتم مناقشة عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال .//انتهى//13:14ت م0075