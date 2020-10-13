جدة 26 صفر 1442 هـ الموافق 13 أكتوبر 2020 م واسأبرمت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في عمادة شؤون الطلاب اليوم اتفاقية شراكة مجتمعية مع وقف الوالدين ونادي البر التطوعي بجمعية البر بجدة لتوزيع 200 جهاز إليكتروني رقمي "آيباد" في المرحلة الأولى من الشراكة، وذلك بهدف دعم الطلبة المحتاجين وتمكينهم من وسائل دراساتهم عبر التعليم -عن بعد-.ومثل الجامعة في إبرام هذه الشراكة عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، فيما مثل وقف الوالدين ونادي البر التطوعي بجمعية البر بجدة مدير الوقف وعضو مجلس الإدارة بجمعية البر محمد سعيد أبو ملحة .وأوضح عميد شؤون الطلاب أن جامعة الملك عبد العزيز وبتوجيه من معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي تسعى إلى توفير كافة الخدمات التي يحتاجها الطلاب.وأشار إلى أن الجامعة حريصة على دعم طلابها الذين تعثر وصولهم للأنظمة الإلكترونية للتعليم عن بعد، وذلك من خلال توفير أجهزة الحاسب الآلي حيث بلغ عدد المستفيدين من مثل هذه المبادرات 540 طالبا وطالبة .من جانبه أكد مدير مدير الوقف وعضو مجلس إدارة جمعية البر بجدة أن الجمعية تسعى إلى المساهمة بتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تحفيز القطاع الخاص نحو المسؤولية الاجتماعية وتشجيع العمل التطوعي وتحسين الخدمات ، وذلك عبر العمل الخيري المستدام على المستوى المحلي والعالمي .//إنتهى//13:17ت م0076