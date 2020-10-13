بيروت 26 صفر 1442 هـ الموافق 13 أكتوبر 2020 م واسانتهكت البحرية الإسرائيلية سيادة المياه الإقليمية اللبنانية من خلال الدوريات التي تنفذها زوارقها الحربية داخل المياه اللبنانية.وأفاد بيان للجيش اللبناني اليوم أن زورقًا حربيًا إسرائيليًا خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة جنوب لبنان لمسافة أقصاها حوالي 333 مترًا، حيث قام عناصره بإطلاق النار على صيادين لبنانيين في البقعة البحرية المذكورة، مشيرًا إلى متابعة هذا الانتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.// انتهى //13:24ت م0081