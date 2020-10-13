ثقافي/ اللغة الإنجليزية للأعمال "دورة تدريبية بجامعة حائل"
الثلاثاء 1442/2/26 هـ الموافق 2020/10/13 م واس
حائل 26 صفر 1442هـ الموافق 13 أكتوبر 2020 م واس
تنظم جامعة حائل ممثلة بوحدة ريادة الأعمال غداً، دورة تدريبية بعنوان " اللغة الإنجليزية للأعمال " للطلاب والطالبات والمهتمين بريادة الأعمال الساعة السابعة مساء عبر برنامج ( Zoom ).
وتتناول الدورة طرق التواصل الفعالة في بيئة العمل باستخدام اللغة الإنجليزية وأساسيات قواعد ومفردات اللغة بالأعمال وكذلك مواقف عملية للمتدربين للتعامل مع العميل فيما سيحصل المتدربين على شهادة حضور.
ودعت الجامعة الراغبين في التسجيل بالدورة الدخول على الرابط التالي: bit.ly/36XR5Jo .
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19:00ت م
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