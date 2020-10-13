ثقافي/ اللغة الإنجليزية للأعمال "‏دورة تدريبية ‏بجامعة حائل" ‏

الثلاثاء 1442/2/26 هـ الموافق 2020/10/13 م واس
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حائل 26 صفر 1442هـ الموافق 13 أكتوبر 2020 م واس ‏
تنظم جامعة حائل ممثلة بوحدة ريادة الأعمال غداً، دورة تدريبية ‏بعنوان " اللغة الإنجليزية للأعمال " للطلاب والطالبات والمهتمين بريادة ‏الأعمال الساعة السابعة مساء ‏عبر برنامج ( ‏Zoom‏ ).‏
وتتناول الدورة طرق التواصل الفعالة في بيئة العمل باستخدام اللغة ‏الإنجليزية وأساسيات قواعد ومفردات اللغة بالأعمال وكذلك مواقف عملية ‏للمتدربين للتعامل مع العميل فيما سيحصل المتدربين على شهادة حضور. ‏
ودعت الجامعة الراغبين في التسجيل بالدورة الدخول على الرابط التالي: ‏‎‪bit.ly/36XR5Jo‎‏ . ‏
‏// انتهـى //‏
19:00ت م
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