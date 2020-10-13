حائل 26 صفر 1442هـ الموافق 13 أكتوبر 2020 م واس ‏تنظم جامعة حائل ممثلة بوحدة ريادة الأعمال غداً، دورة تدريبية ‏بعنوان " اللغة الإنجليزية للأعمال " للطلاب والطالبات والمهتمين بريادة ‏الأعمال الساعة السابعة مساء ‏عبر برنامج ( ‏Zoom‏ ).‏وتتناول الدورة طرق التواصل الفعالة في بيئة العمل باستخدام اللغة ‏الإنجليزية وأساسيات قواعد ومفردات اللغة بالأعمال وكذلك مواقف عملية ‏للمتدربين للتعامل مع العميل فيما سيحصل المتدربين على شهادة حضور. ‏ودعت الجامعة الراغبين في التسجيل بالدورة الدخول على الرابط التالي: ‏‎‪bit.ly/36XR5Jo‎‏ . ‏‏// انتهـى //‏19:00ت م0178