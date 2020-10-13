الرباط 26 صفر 1442 هـ الموافق 13 أكتوبر 2020 م واسدعا المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- الدكتور سالم بن محمد المالك، المنظمات الدولية العاملة في مجال التراث إلى تأسيس "الشبكة الدولية لدعم التراث المهدد بالخطر"، وتمكينها من إنشاء صندوق موحد لدعم المواقع والمعالم المتضررة بسبب جائحة كورونا وغيرها من الأزمات، يكون تحت إشراف لجنة علمية وتنسيقية مكونة من ممثلين عن كل المنظمات.وأوضح المالك خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع التنسيقي الافتراضي، الذي عقدته اليوم، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم -ألكسو-، بهدف وضع خطة عاجلة لإنقاذ التراث الإنساني المتضرر جراء بعض الجوائح الطبيعية والكوارث، أن هشاشة البنية التحتية وضعف تكوين الموارد البشرية، وعدم صيانة المواقع التراثية في كثير من الأحيان تشكل تحديا يحول دون استدامة الحق في التمتع بما صنعه الإنسان عبر التاريخ، مشيرا إلى أن جل مواقع التراث الثقافي في العالم مازالت مغلقة بسبب الجائحة، وأخرى معرضة للخطر في كل من السودان بسبب الفيضانات، وفي لبنان بسبب تداعيات انفجار المرفأ.وشدد المدير العام للإيسيسكو على أن المنظمة آلت على نفسها أن تعمل بجد لدعم الدول الأعضاء وغيرها، للتدخل السريع والعاجل للمحافظة على تراث الشعوب والدول، في ظل الأوضاع الراهنة التي تهدد الإرث الحضاري العالمي، داعيا إلى عقد اجتماع تنسيقي للخبراء لدراسة تأسيس "الشبكة الدولية لدعم التراث المهدد بالخطر"، في مقر الإيسيسكو بصفة حضورية في أقرب وقت، بهدف رصد الانتهاكات التي يتعرض لها التراث، ووضعِ خطة إستراتيجية استشرافية دولية لذلك حسب المؤشرات الدقيقة والعلمية.// انتهى //19:05ت م0179