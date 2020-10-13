جدة 26 صفر 1442 هـ الموافق 13 أكتوبر 2020 م واسرأس معالي رئيس جامعة جدة ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار والتنمية المستدامة بالجامعة، الدكتور عدنان الحميدان اليوم، الاجتماع الثالث للصندوق للعام ١٤٤٢هـ ، وذلك بحضور وكلاء الجامعة وأعضاء المجلس من رجال الأعمال.وناقش المجلس آخر المستجدات لأعمال ومشاريع الصندوق، متطرقا إلى مشروع تجهيز العيادات الطبية والمركز الطبي الجامعي ومعهد كونفشس لتعليم اللغة الصينية.واطلع المجلس على العرض المقدم من شركة (KPMG) , الذي تعاقد مع الصندوق لدراسة أفضل وأعلى استخدام لمشروع جادة جدة في المقر الرئيس للطالبات بالفيصلية، ومشروع بوابة الجامعة بالمقر الرئيس للطلاب, الذي يهدف لتوفير الخدمات لطلاب ومنسوبي الجامعة وتطوير بيئة جاذبة ومحفزة للمشاريع الأخرى بالجامعة.وفي ختام الاجتماع قدم وكيل الجامعة للتطوير والتنمية المستدامة الدكتور ماجد المرعشي، موجزا عن مشروع مدرسة تعليم القيادة والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.//انتهى//19:06ت م0180