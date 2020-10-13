تونس 26 صفر 1442 هـ الموافق 13 أكتوبر 2020 م واسأعلن البرلمان التونسي اليوم، عن إصابة 18 نائبًا بفيروس كورونا من مختلف الكتل النيابية.وقال طبيب البرلمان ماهر العيادي، إن الاصابات توزعت بين 12 إصابة في كتلة الحزب الدستوري الحر، وإصابتين في كتلة حركة النهضة، واصابة واحدة في كل من كتلة الاصلاح وكتلة قلب تونس وكتلة إئتلاف الكرامة والكتلة الديمقراطية.واشار إلى أنه تم وضع 11 نائبًا في الحجر الصحي الذاتي.// انتهى //19:25ت م0182