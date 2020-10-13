أبها 26 صفر 1442 هـ الموافق 13 أكتوبر 2020 م واسأطلق تعليم النماص " مبادرة عطاء"، التي تستهدف دعم الطلاب والطالبات المحتاجين لأجهزة لوحيّة لإكمال مسيرتهم التعليمية عن بُعد.وبدأ تعليم النماص ممثلاً في قسم التوجيه والإرشاد بحصر الطلاب والطالبات في جميع المدارس الذين يحتاجون أجهزة لوحيّة وأجهزة كمبيوتر وشرائح إنترنت، وتم التنسيق مع عدد من الجمعيات الخيرية في النماص وتنومة وبني عمرو والسرح لتوفير الأجهزة البالغ عددها ٤٢٠ جهازاً لوحياً بتكلفة إجمالية بلغت ٢٥٠ ألف ريال.// انتهى //19:37ت م0183