الطائف 26 صفر 1442 هـ الموافق 13 أكتوبر 2020 م واسنفذت أمانة الطائف ممثلة في القسم النسائي جولات رقابية على العديد من المحلات التجارية ، للمشاغل النسائية وصوالين التجميل .وشملت الجولة الرقابية أكثر من 60 نشاطاً تجارياً منها المشاغل وصوالين التجميل ومحال بيع مستحضرات التجميل والأسواق النسائية، وتم رصد مخالفات تتعلق بالنظافة، وبيئة العمل داخل المشاغل، ووجود غرف للعمالة داخل مكان العمل، وعرض واستخدام مواد منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر بالإضافة إلى تدني مستوى الأدوات المستخدمة.وبلغت المخالفات التي تم رصدها 55 مخالفة صحية، منها مخالفات نظامية تتعلق بانتهاء الشهادات الصحية والرخص البلدية.وأوضحت أمانة الطائف أن مرافق الأنشطة النسائية تخضع للرقابة المستمرة، من خلال الجولات الرقابية التي تقوم بها البلدية النسائية الفرعية واللجان الرقابية المختصة.// انتهى //19:38ت م0184