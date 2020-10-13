ينبع 26 صفر 1442 هـ الموافق 13 أكتوبر 2020 م واسكرم محافظ العيص بندر بن خالد الحربي اليوم، الفائزين بجائزة التميز في العمل الاجتماعي بمحافظة العيص لعام 2019 ، بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية والاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي، وذلك بقاعة التدريب بمركز التنمية الاجتماعية بالعيص.وتهدف الجائزة إلى تحفيز وتطوير الجهات الخيرية ونشر ثقافة العمل التطوعي بمحافظة العيص، وذلك انطلاقًا من حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تقديم الدعم للارتقاء بالخدمات الاجتماعية وتعزيز قدرات القطاع الثالث للإسهام في تحقيق رؤية المملكة.// انتهى//19:39ت م0185