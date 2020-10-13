طرابلس 26 صفر 1442 هـ الموافق 13 أكتوبر 2020 م واسأكد نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، وسفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا "خوسيه أنطونيو سابديل" خلال لقائهما اليوم على دعم مخرجات مؤتمر برلين.وجرى خلال اللقاء التأكيد على دعم مسار مخرجات مؤتمر برلين وما توصل إليه الاجتماع المنعقد في برلين مؤخراً، من أجل دعم المسار الدستوري وتوحيد الميزانية العامة وتأكيد العمل مع الأطراف الدولية لضمان استمرار إنتاج النفط وما اتخذ من خطوات لحزمة الإصلاحات الاقتصادية.وأكد السفير، استعداد الاتحاد الأوروبي للعمل مع البلديات للإسهام في عدد من مشروعات التنمية ودعم وتوحيد الجهود بما يمكن المفوضية العليا للانتخابات للانتهاء من استحقاقاتها خلال الفترة القادمة.// انتهى //19:42ت م0186