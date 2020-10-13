القاهرة 26 صفر 1442 هـ الموافق 13 أكتوبر 2020 م واسأكدت وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد، استعداد مصر للموجة الثانية من فيروس كورونا، لافتة النظر إلى أن العالم كله مستعد لهذه الموجة أكثر من الموجة الأولى.وأوضحت زايد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم عقب فعاليات الدورة السابعة والستين للجنة الإقليمية للمنظمة لشرق المتوسط، أنه تم تزويد مقاعد الخط الساخن بأكثر من لغة حيث أصبح هناك 800 مقعد وتم ربط غرفة الأزمات بغرف العمليات في كل محافظة وتسكين حالات الإصابات بالفيروس إلكترونيا.وأشارت إلى وجود ١٩ مستشفى عزل بجانب مستشفيات الصدر والحميات وتوفير جرعات العزل المنزلي التي أسهمت في رفع نسب الشفاء، مؤكدة في هذا الصدد أن الوزارة قامت بتطوير 45 مستشفى من مستشفيات الحميات والصدر وجاري تطوير المستشفيات الباقية كونها تمثل خط الدفاع الأول للحماية من المرض.ولفتت النظر إلى أن مصر بها شبكة مستشفيات لمواجهة الإصابات المحتملة بفيروس كورونا، تضم 600 مستشفى على مستوى الجمهورية، موضحة أنه يوجد حاليا 61 معملا بطاقة 30 ألف عينة يوميا لتحليل إصابات كورونا، وخلال أسبوع سيتم زيادة المعامل إلى 81 معملا بطاقة 50 ألف تحليل يوميا.وبينت أنه تم إجراء التجارب السريرية على لقاح كورونا في مصر على 2300 شخص حتى الآن، لافتة النظر إلى أن مصر ستخضع 6 آلاف شخص للتجارب السريرية.// انتهى //19:42ت م0187