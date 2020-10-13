ينبع 26 صفر 1442 هـ الموافق 13 أكتوبر 2020 م واساختتمت بتعليم ينبع اليوم، أعمال البرنامج التدريبي " كشّاف القيم"، بمشاركة (30) متدربة من معلمات المرحلة الثانوية في مدارس المحافظة .البرنامج الذي أدارته مشرفة العلوم الشرعية سامية بنت صالح الغامدي واستمر ثلاثة أيام، عبر تطبيقzoomيهدف إلى تطوير أساليب غرس القيم، من خلال : عرض منجزات تطبيق البرنامج خلال العامين السابقين، ومفهوم القيم وتصنيفها ومصادرها، ومراحل تأسيس القيم ووظائفها، الفرق بين القيم والأخلاق والمبادئ، أهمية غرس القيم للفرد والمجتمع .وأبانت " الغامدي" أن البرنامج يسعى إلى تمكن المتدربات من إدراك مفهوم القيم، وذكر الأمثلة لأهم أساليب غرس القيم في القرآن الكريم والسنة النبوية، وأن تحدد المتدربة دورها في رحلة غرس القيم، وتطبق أساليب غرس القيم من خلال كشَّاف القيم في منصة مدرستي وبرنامج التيمز .من جهة أخرى حصدت إدارة التعليم بمحافظة ينبع الميداليتين الفضية والبرونزية في البرنامج الوزاري "منافسات اللغة العربية" التي نظمتها الإدارة العامة للنشاط (بنات) بالوزارة وأعلنت نتائجها مؤخرًا.وقدم مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي التهنئة للطالبات ولأسرهن ولفريق العمل في قسم نشاط الطالبات، على الإنجاز الذي تمثل في حصول الطالبة أمجاد وليد باهويني في المرحلة الثانوية على الميدالية البرونزية، وحصول الطالبة شهد ثامر مسعود في المرحلة المتوسطة على الميدالية الفضية.من جهتها أوضحت منسقة المشروع بتعليم ينبع أسماء رازن الرحيلي، أن برنامج منافسات اللغة العربية يستهدف طالبات المرحلتين الثانوية والمتوسطة في جميع الإدارات التعليمية بما فيهن طالبات التربية الخاصة .// انتهى //19:47ت م0188