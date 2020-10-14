الرياض 26 صفر 1442 هـ الموافق 13 أكتوبر 2020 م واسبحث وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي اليوم، مع السفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ ، عدداً من القضايا المتصلة بالتعاون الثنائي بين البلدين, وسبل تعزيزها وتطويرها، وتنسيق مواقف البلدين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الدولية.وأشارت وكالة الأنباء اليمنية إلى أن الوزير الحضرمي استعرض خلال اللقاء مستجدات الأوضاع على الساحة المحلية وجهود عملية السلام في بلاده، مجدداً دعم الحكومة اليمنية لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن من أجل التوصل الى حل سلمي شامل ومستدام، منوهاً بأن تنفيذ اتفاق الرياض بشكل كامل وناجح سيعزز من فرص تحقيق السلام في ربوع اليمن.من جهته جدد السفير الصيني التأكيد على موقف بلاده الثابت والداعم لليمن وحكومته الشرعية وللجهود الرامية لتحقيق السلام في اليمن معرباً عن تطلع الصين إلى أن يعم الأمن والاستقرار في اليمن قريباً.// انتهى //00:22ت م0241