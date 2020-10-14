الدمام 26 صفر 1442 هـ الموافق 13 أكتوبر 2020 م واسسجل ملتقى الاستثمار في الصحة النفسية الذي نظمه مجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام حضوراً لافتاً بمشاركة أكثر من 450 شخصا من المختصين والمهتمين، والذي اختتمت فعالياته أمس عبر منصة zoom تطبيقاً للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .وأكد المدير التنفيذي لمجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام الدكتور محمد بن علي الزهراني أن الملتقى الذي استمر ثلاثة أيام تحت شعار ( الاستثمار في الصحة النفسية ) شارك فيه 13 محدثاً من داخل المملكة وجمهورية مصر العربية ، والمملكة الأردنية الهاشمية من ذوي الخبرة والاختصاص في الاضطرابات النفسية والصحة النفسية ، تطرقوا إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بالصحة النفسية وجائحة كورونا والاستثمار في الصحة النفسية .وبين الدكتور الزهراني أن الملتقى يأتي بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية لهذا العام 2020م ، وتضمنت الفعالية كلمة حول الاستثمار في الصحة النفسية والتأثيرات السلبية لجائحة كورونا، وتأثيراتها على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها، مشيراً إلى أن مثل هذه الملتقيات تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين، ومحاولة الوصول إلى أفضل الطرق والوسائل لتعزيز الصحة النفسية التي تنعكس بدورها على الصحة العامة للفرد والمجتمع .// انتهى //00:29ت م0243