ظهران الجنوب 26 صفر 1442 هـ الموافق 13 أكتوبر 2020 م واسأطلقت الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بسراة عبيدة اليوم مبادرة "المتطوع التقني" ضمن فعاليات نشامى عسير، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير.وأوضح عميد الكلية المهندس فيصل القحطاني أن فريق عمل شكل من الطلاب والطالبات المؤهلين للأعمال المهنية والتقنية من متدربي المعهد والكلية، وبإشراف من مهندسين أصحاب كفاءة وطنية عالية وخبرة في مجالات صيانة الجوالات والحاسب الآلي، مشيرا إلى أن المبادرة مدتها خمسة أيام من الساعة 4عصرا إلى 8مساء، مبينا أن الفريق يلتزم بتنفيذ هذه المبادرة بأعلى معايير الجودة.//انتهى//00:29ت م0244