حفر الباطن 26 صفر 1442 هـ الموافق 13 أكتوبر 2020 م واسقام صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفرالباطن اليوم، بزيارة لمزاد الإبل الأول، المقام حالياً بالمحافظة ويستمر حتى الـ 30 من شهر صفر الحالي.واستهل سموه زيارته لمقر فرع الزراعة والمياه بالمحافظة، حيث قدم مدير الفرع عبدالعزيز اليوسف شرحاً لسموه عن دور الفرع ومشاركته بالمزاد، كما غرس سموه شجرة برية وذلك تحت شعار ( لنجعلها خضراء ).وتجول سموه بالسوق المصاحب للمزاد واطلع على الأعمال اليدوية التي تقدمها الأسر المشاركة، وشاهد في المعرض التشكيلي المصاحب عدداً من الأعمال الفنية المقدمة من الفنانين والفنانات من شباب حفر الباطن.بعد ذلك أقيم حفل معد بهذه المناسبة، اشتمل على عدة فقرات وقصيدة شعرية، بعدها كرم سموه الجهات الحكومية والأمنية المشاركة في المزاد الأول، وتسلم سموه درعا تذكارياً بهذه المناسبة.وفي ختام الزيارة استمع سمو محافظ حفر الباطن لطلبات وملاحظات ملاك الإبل، وناقش معهم سبل تطوير الإبل والاهتمام بها.// انتهى //00:53ت م0250