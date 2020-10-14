جيزان 26 صفر 1442 هـ الموافق 13 أكتوبر 2020 م واسشارك فريق السمو الصاعد التابع لجمعية "رواد العمل التطوعي" بمنطقة جازان في حملة التشجير "لنجعلها خضراء" التي أطلقها فرع وزارة البيئة والمياة والزراعة بمنطقة جازان لتشجير موقع منتزة السدر البري بمحافظة الدرب .وأوضحت قائدة الفريق شمعة مليحي أن الحملة تهدف إلى المحافظة على الغطاء البيئي والنباتي من التلوث والحد من ظاهرة التصحر والإسهام في تحسين جودة الحياة .// انتهى//01:01ت م0251