تعـز 26 صفر 1442 هـ الموافق 13 أكتوبر 2020 م واسقتل شاب وأصيب اثنان آخران من المدنيين جراء قصف ميليشيات الحوثي اليوم, استهدف الأحياء السكنية بمديرية صالة شرق مدينة تعز اليمنية.وأوضح مصدر طبي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية //سبأ// أن القصف العشوائي للميليشيات الحوثية الذي استهدف الأحياء السكنية بمديرية صالة أدى إلى مقتل شاب وإصابة اثنين آخرين بإصابات خطيرة ويخضعون للعلاج.// انتهى //01:12ت م0252