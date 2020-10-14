سياسي / مقتل شاب وإصابة مدنيين اثنين بقصف الميليشيات الحوثية للأحياء السكنية بمحافظة تعز
الأربعاء 1442/2/27 هـ الموافق 2020/10/14 م واس
تعـز 26 صفر 1442 هـ الموافق 13 أكتوبر 2020 م واس
قتل شاب وأصيب اثنان آخران من المدنيين جراء قصف ميليشيات الحوثي اليوم, استهدف الأحياء السكنية بمديرية صالة شرق مدينة تعز اليمنية.
وأوضح مصدر طبي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية //سبأ// أن القصف العشوائي للميليشيات الحوثية الذي استهدف الأحياء السكنية بمديرية صالة أدى إلى مقتل شاب وإصابة اثنين آخرين بإصابات خطيرة ويخضعون للعلاج.
// انتهى //
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