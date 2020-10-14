القاهرة 26 صفر 1442 هـ الموافق 13 أكتوبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 139 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و9 حالات وفاة، لافتة إلى خروج 98 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 97841 حالة حتى اليوم.وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 104787 حالة من ضمنهم 97841 حالة تم شفاؤها، و 6071 حالة وفاة.//انتهى//01:15ت م0253