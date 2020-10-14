عام / البنك الدولي يقرّ مساعدة بقيمة 12 مليار دولار للقاحات المضادّة لكوفيد-19
الأربعاء 1442/2/27 هـ الموافق 2020/10/14 م واس
واشنطن26 صفر 1442 هـ الموافق 13 أكتوبر 2020 م واس
أعلن البنك الدولي أنّ مجلس إدارته وافق الثلاثاء على خطة مساعدة بقيمة 12 مليار دولار لضمان حصول الدول النامية على لقاحات كوفيد-19 بسرعة عندما تصبح هذه اللقاحات متاحة.
وقالت المؤسسة المالية الدولية في بيان إنّ هذا المبلغ سيستخدم "لتمويل شراء وتوزيع لقاحات وفحوصات وعلاجات كوفيد-19 لمواطني" الدول النامية، مشيراً إلى أنّ هذه الأموال يفترض أن تكفي لتطعيم "ما يصل إلى مليار شخص".
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