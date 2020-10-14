الرياض 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واستعقد الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة يوم غد الخميس ، ورشة عمل عن بُعد، للتعريف باللائحة الفنية المحدثة لأدوات ترشيد استهلاك المياه.وأوضحت الهيئة أن الورشة تستعرض أهم التحديثات التي طرأت على اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه التي يجب على المصنعين والمستوردين الالتزام بها، بالإضافة إلى توضيح متطلبات التسجيل للحصول على ترخيص استعمال بطاقة ترشيد استهلاك المياه، وشرح لمتطلبات تسجيل المختبرات والحصول على شهادة القبول للمختبر.ودعت المواصفات السعودية المهتمين والمختصين الراغبين في حضور هذه الورشة، التسجيل من خلال الرابط: https://bit.ly/3iRvLb9.مما يذكر أن المواصفات السعودية تنظم بشكل دائم ومستمر سلسلة ورش عمل تعريفية تستهدف المصنعين المستوردين في مجال اللوائح الفنية والمواصفات القياسية لاطلاعهم بشكل دائم بالمستجدات التي تطرأ على اللوائح الفنية والمواصفات القياسية.// انتهى //06:34ت م0002