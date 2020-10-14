تونس 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واستعادل المنتخب التونسي الأول لكرة القدم مع نظيره النيجيري 1-1، خلال المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس في إطار استعداداتهما لاستكمال مشوارهما في التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أفريقيا.وتقدم المنتخب النيجيري بهدف سجله كليتشي إيهياناتشو في الدقيقة 21 ، قبل أن يتعادل محمد دراغر للمنتخب التونسي في الدقيقة 44.ويلتقي المنتخب التونسي مع نظيره التنزاني الشهر المقبل في التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أفريقيا، فيما يلتقي المنتخب النيجيري مع سيراليون في ذات المسابقة كذلك الشهر القادم.// انتهى //10:05ت م0032