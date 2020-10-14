بغداد 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة في بغداد اليوم بالنتائج التي توصلت إليها اللجنة الثلاثية "العراقية المصرية الأردنية" على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة أمس, خاصة الاتفاقيات والبنود السياسية والاقتصادية، التي ستطبق في القريب العاجل.ونوهت الصحف باتفاق اللجنة على المضي بالربط الكهربائي بين الدول الثلاث" العراق ومصر والأردن" والاستفادة من الشركات المصرية والأردنية في إعمار العراق.وتطرقت إلى النقاش الدائر في مجلس النواب بشأن الدوائر الانتخابية وورقة الإصلاح الاقتصادي الحكومية "الورقة البيضاء" التي تمت إحالتها إلى مجلس النواب,مشيرة إلى إبقاء مجلس النواب جلسته مفتوحة للمرة الثانية بانتظار وصول الكتل السياسية إلى حلول نهائية بشأن توزيع الدوائر الانتخابية,واستكمال قانون الانتخابات بصيغته النهائية.وتناولت الصحف رأي مفوضيـة الانتخابات بهذا الشأن خاصة مايتعلق بشطر مراكز التسجيل ومراكز الانتخاب, مما يعقد إجراءات عمل المفوضية في أعداد سجلات جديدة للناخبين الذين سيدلون بأصواتهم في الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في السادس من يونيو العام القادم.وفي شأن محلي آخر اهتمت صحف اليوم بلقاء رئيس الجمهورية برهم صالح في إقليم كردستان مع الرئاسات الثلاث" الحكومة والبرلمان ومجلس القضاء الأعلى" ، لبحث آخر مستجدات الوضع في البلاد.// انتهى //10:42ت م0034