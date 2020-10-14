رام الله 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تغطية أخبار فيروس كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 4 حالات وفاة و516 إصابة جديدة بكورونا و613 حالة تعافي.وأبرزت الصحف تأكيدات رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية أن الحكومة الفلسطينية تحترم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت لها فلسطين، وتعمل على مواءمة القوانين وضمن حالة حوار مع مختلف الفاعلين في المجتمع لأن القوانين يجب أن تنال حقها في النقاش مع جميع مفاصل المجتمع، وخاصة تلك التي قد لا يكون حولها إجماع عام.وسلطت الضوء على سرقة مستوطنون يهود ثمار الزيتون، من أراضي الفلسطينيين في قرية الجبعة جنوب غربي بيت لحم، وكسروا أغصان بعض أشجارها، فيما هاجم مستوطنون الليلة الماضية مركبات الفلسطينيين على الشارع الواصل بين قريتي قصرة وجالود، جنوب نابلس.ونشرت الصحف أقوال نائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن الرؤى مشتركة بأن القضية المركزية الأولى ما تزال وستبقى القضية الفلسطينية، وأنها محط اهتمام وتركيز كامل، مؤكدًا أن استمرار الصراع هو خطر على المنطقة برمتها.ولفتت النظر على توقع صندوق النقد الدولي اليوم انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 4ر4% هذا العام، وهو أقل مما كان يتوقع في السابق.// انتهى //10:58ت م0038