عرعر 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واسصادرت بلدية شرق عرعر التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية أمس مواد غذائية منتهية الصلاحية وتحرر 14 مخالفة، وذلك خلال الجولات الرقابية المكثفة على المنشآت الغذائية والتجارية.وأكدت أمانة منطقة الحدود الشمالية عملها المتواصل في تنفذ العديد من الجولات الرقابية على جميع المحال والأنشطة التجارية المتعلقة بالصحة العامة، عبر فرق رقابية متخصصة ومزودة بجميع وسائل الكشف عن المنتجات والأغذية.// انتهى //10:59ت م0039