ليما 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واستغلب المنتخب البرازيلي على المنتخب البيروفي بنتيجة 4-2 في الجولة الثانية من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.ورفع المنتخب البرازيلي رصيده إلى 6 نقاط من انتصارين متتاليين ليتصدر جدول التصفيات بفارق الأهداف المنتخب الأرجنتيني فيما تجمد رصيد بيرو عند نقطة واحدة من مباراتين.وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 1 - 1 حيث تقدم منتخب بيرو بهدف مبكر سجله أندري كاريلو لاعب الهلال السعودي وتعادل المنتخب البرازيلي بهدف سجله نيمار دا سيلفا من ضربة جزاء في الدقيقة 28 .وفي الشوط الثاني تقدم منتخب بيرو مجددًا بهدف سجله ريناتو تابيا في الدقيقة 59، ليعود البرازيل بالتعادل عن طريق اللاعب ريتشارلسون في الدقيقة 64، وسجل نيمار الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 83 ، 94، ليكمل اللاعب "الهاتريك"، ويقتسم صدارة قائمة هدافي التصفيات مع كل من البيروفي كاريلو والأوروجوياني لويس سواريز برصيد ثلاثة أهداف لكل منهم.// انتهى //11:03ت م0042