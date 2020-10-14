تبوك 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واسدشن مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تركي بن عبدالله الجعويني، ومعالي رئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي، مكتب توظيف طلاب الجامعة، وذلك ضمن مبادرة "هدف" في برنامج دعم مكاتب توظيف الخريجين بالجامعات.ويهدف تدشين مكتب التوظيف إلى دعم توظيف خريجي الجامعة والطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم، بهدف زيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل ورفع نسبة التوظيف.وزار مدير عام الصندوق خلال حفل التدشين، كلية الهندسة والمعامل والأقسام المهنية المصاحبة لها، ومركز الابتكار الصناعي والروبوت، ومبنى كلية العلوم الطبية التطبيقية وغيرها من الكليات، مؤكداً في ثنايا الزيارة على تعزيز الشراكة من خلال عدة مسارات، وتفعيل دور الإرشاد والتوجيه المهني في الجامعة.وكان الجعويني قد وقع اتفاقية مع معالي رئيس الجامعة، لدعم توظيف خريجي الجامعة والطلاب المتوقع تخرجهم، ضمن مبادرة "هدف" في برنامج دعم مكاتب توظيف الخريجين بالجامعات، وبموجب الاتفاقية يقدم الصندوق محفزاتٍ ودعمًا ماليًا وتدريبيًا لمكتب التوظيف في الجامعة ولمنسوبيه.وتقدم جامعة تبوك، خدمات التهيئة والتأهيل للخريجين تلبية لاحتياجات سوق العمل، وتهيئتهم للمقابلة الشخصية، ومراجعة السيَر الذاتية وتسويقها للحصول على الوظيفة، وتقديم تدريب نوعي يخدم طالب العمل في الحصول على الوظيفة.// انتهى //11:04ت م0043