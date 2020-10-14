لاباز 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واستغلب منتخب الأرجنتين على مضيفه منتخب بوليفيا 2-1، في افتتاح الجولة الثانية من التصفيات الأمريكية الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022.تقدم منتخب بوليفيا بهدف عن طريق مارسيلو مورينو في الدقيقة 24، ليدرك لاوتارو مارتينيز التعادل للأرجنتين في الدقيقة 45، قبل أن يسجّل خواكين كوريا هدف الفوز في الدقيقة 79.ويعد هذا الفوز الأول للأرجنتين على مضيفتها بوليفيا في لاباز منذ تصفيات مونديال 2006 عندما تغلبت عليها 2-1، كما أنه الفوز الرابع فقط للأرجنتين في لاباز في تاريخ المواجهات بين المنتخبين.ووصلت الأرجنتين للنقطة الـ 6، بعد تغلبها على ضيفتها الإكوادور بهدف دون رد في الجولة الأولى.// انتهى //11:11ت م0045