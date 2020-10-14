الرياض 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واسنظمت الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية تحت مظلة جامعة الملك سعود أمس ندوة علمية بعنوان (التكنولوجيا التفاعلية في المجتمع السعودي ورقمنة الأسرة السعودية) للتعرف على المواطنة الرقمية المجتمعية والأمن الرقمي وحماية الأسرة وحقيقة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية التي تواجه الأسرة السعودية ومناقشة دور القطاعات واستشراف مستقبل تقديم الخدمات بمشاركة من المتحدثين الأكاديميين.وتضمنت جلسات الندوة عددا من أوراق العمل تحدث من خلالها كل من أستاذ مشارك بالذكاء الاصطناعي ونظم دعم في جامعة الملك عبد العزيز الدكتور فهد بن مزيد العضياني بورقة عمل "الأمن السيبراني ودوره في رقمنة الأسرة السعودية"، ومن جامعة الملك عبدالعزيز أستاذ مساعد بكلية الإعلام والاتصال دكتوراه في هوية المرأة وممارسات الإنترنت الدكتورة غيداء بنت عبد الله الجويسر بورقة عمل "التحديات التي تواجه رقمنة الأسرة"، ومن وزارة التعليم مستشار ومتخصص في التربية الرقمية الدكتور بندر بن مفرح عسيري بورقة عمل "دور القطاعات الحكومية والأهلية والقطاع الثالث في التحول الرقمي" بإدارة الدكتورة عبير رشيد وكيل عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة لشؤون الطالبات مساعد مدير مركز الإرشاد النفسي بجامعة الإمام عبد الرحمن الفيصل.وتخلل الجلسات عدد من المداخلات.// انتهى //11:13ت م0046