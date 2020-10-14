بغداد 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واساغلق مؤشر" البورصة" العراقية اليوم متراجعا بنسبة 0.13% , متوقفا عند 487.81 نقطة .وبموجب المؤشر فقد انخفضت اسهم 14 شركة, وارتفعت اسهم 7 شركات, فيما حافظت 11 شركة على اسعار اسهمها.وبلغ عدد الاسهم المتداولة 2,385,470,522 سهما, بقيمة 1,715,777,341 دينارا عراقيا, تحصلت من ابرام 385 صفقة, شملت 32 شركة مساهمة, من اصل 105 شركات مسجلة في البورصة .// انتهى //14:32ت م0108