إسلام آباد 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واسسجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 13 حالة وفاة، و615 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 320463 حالة، منها 8782 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6601 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 305080 حالة.// انتهى //14:36ت م0109